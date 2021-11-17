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Россия поможет Узбекистану в повышении квалификации педагогов детсадов

В частности, планируется разработка национально ориентированной программной методики обеспечения создания эффективной языковой среды

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия поможет Узбекистану в разработке учебно-методических рекомендаций для сотрудников детсадов и в повышении квалификации педагогических кадров системы дошкольного образования республики в рамках совместного гуманитарного проекта "Малыш" ("Миттивой"), сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"В рамках этого масштабного проекта планируются разработка национально ориентированной программной методики обеспечения создания эффективной языковой среды и учебно-методических рекомендаций для сотрудников дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан, а также проведение повышения квалификации педагогических кадров системы дошкольного образования Узбекистана", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Минпросвещения России объявило о запуске проекта "Малыш" на основе совместного российско-узбекского проекта "Класс!", который направлен на повышение качества преподавания русского языка в Узбекистане среди школьников и учителей. В ходе Второго российско-узбекского образовательного форума, который проходит на базе МГУ имени М. В. Ломоносова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов 16 ноября объявил о подписании с Министерством дошкольного образования Республики Узбекистан документа по реализации этого проекта.

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