Байден направил в Сенат поправку по сокращению потребления гидрофторуглеродов в США

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Джо Байден направил во вторник на рассмотрение Сената Конгресса США на предмет ратификации Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, призванную содействовать смягчению изменения климата путем поэтапного сокращения производства и потребления гидрофторуглеродов. Об этом сообщила газета The Hill.

Монреальский протокол был подписан в 1987 году в Канаде. Он обязал 190 стран, ратифицировавших его, обеспечить контроль за производством и потреблением озоноразрушающих веществ. В 2016 году в столице Руанды городе Кигали была принята Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу. Она направлена на достижение целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата, поскольку реализация ее положений должна привести к уменьшению выбросов парниковых газов.

Хотя, как отметил президент в своем послании Сенату, США уже приняли меры для достижения поставленной ими цели по снижению гидрофторуглеродов на 85% к 2036 году, страна только выиграет от присоединения к 124 государствам, уже одобрившим эту поправку.

"[Ее] ратификация Соединенными Штатами содействовала бы интересам США путем сохранения [их] лидерства в разработке и внедрении альтернатив гидрофторуглеродам, обеспечивая доступ к быстро растущим рынкам холодильного оборудования за рубежом и стимулируя американские инвестиции и экспорт, а также рост рабочих мест в этом секторе", - цитирует издание направленное сенаторам послание Байдена. В нем также указывается, что ратификация этой поправки гарантировала бы США "полный голос в представлении американских экономических и экологических интересов" в рамках реализации ее положений в предстоящие годы.

Для одобрения этого соглашения верхней палатой Конгресса США требуется две трети голосов ее членов. По данным газеты, идея сокращения производства и потребления гидрофторуглеродов в целом пользуется двухпартийной поддержкой в Сенате.

Гидрофторуглероды используются в производстве холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования воздуха, пенообразователей (в том числе для производства строительных материалов), средств противопожарной защиты, аэрозолей различного назначения, а также в производстве ингаляторов. Создают парниковый эффект. Основным экспортером гидрофторуглеродов считается Китай. Россия в 2020 году ратифицировала поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.