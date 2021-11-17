В Крыму за сутки выявили 867 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 867, сообщается в среду на сайте регионального Минздрава. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Максимальный рост случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 16 ноября впервые показатель не достиг максимума.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за 16 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 867 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 110 370 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследовали 5 722 человека.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 866 человек, выздоровевших за весь период - 98 056.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.