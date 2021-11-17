В Хабаровском крае введут QR-коды для перелетов внутри региона с 1 декабря

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае с декабря введут систему QR-кодов на перелетах между населенными пунктами региона. Об этом сообщается на сайте правительства края по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

"Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона", - говорится в сообщении.

До этого власти Хабаровского края заявляли, что совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. Это также может коснуться железнодорожного вокзала.

Во всех городах и большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости коронавирусом. Зарегистрировано 4 090 новых случаев против 3 290 на предыдущей неделе.

Из-за сложной обстановки в крае уже ввели ограничения. Так, с 13 ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв.м необходимо предъявить QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Требования распространяются только на жителей старше 18 лет. Эти же документы требуются при посещении всех учреждений культуры, предприятий сферы красоты, общественного питания и спорта, в том числе гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 28 ноября в крае полностью закрыли детские развлекательные центры.