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Исследование "Спутника V" в Белоруссии показало эффективность вакцины в 96,3%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Исследование вакцины "Спутник V" в Белоруссии продемонстрировало высокую безопасность и эффективность препарата против коронавируса на уровне 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%. Статья с анализом эффективности вакцины в ходе кампании по вакцинации в Беларуси опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv", - указано в сообщении.

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