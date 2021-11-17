Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении законопроект о расширении полномочий полиции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате поддержать во втором чтении резонансный законопроект о полномочиях полиции, передает корреспондент ТАСС. Инициатива в том числе определяет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, регламентирует оцепление ими строений и территорий.

Поправки в закон "О полиции" были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года. Полицейским даются полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Закон "О полиции" дополняется статьей 15.1 "Вскрытие транспортного средства", определяющей, в каких случаях сотрудник правопорядка вправе вскрыть авто и проникнуть в него: для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых и в других случаях.

Как сообщил ранее ТАСС зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, к принятию во втором чтении рекомендована поправка, сохраняющая в неизменном виде статью закона "О полиции" о гарантиях личной безопасности полицейских. В нее не будет включаться положение о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Такое предложение содержалось в редакции первого чтения.