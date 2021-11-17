Умерла ведущая программы "АБВГДейка" Кристина Асмаловская

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ведущая телепрограммы для детей "АБВГДейка" Кристина Асмаловская умерла на 42-м жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщила ТАСС в среду ведущая и художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева.

"Да, она умерла в реанимации в больнице. Это действительно так", - сказала Черняева, отвечая на вопрос, действительно ли Асмаловская умерла от последствий коронавирусной инфекции.

"Она не делала прививку, не успела", - добавила собеседница агентства.

"Для нас и для близких людей это просто неожиданно и ужасно. Кристина была очень светлым человеком. "АБВГДейка" - это наша семья, Кристина - член нашей семьи. Для нас это великое горе", - поделилась Черняева.

Кристина Асмаловская родилась в Москве 21 мая 1980 года. В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Юрия Авшарова). Программу "АБВГДейка" она вела в течение семи лет. Кроме того, снималась в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви", участвовала в телепроекте "Танцы со звездами". Была мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам.