В Чехии умер старейший россиянин - ветеран ВОВ

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Участник боев с нацистами и старейший постоянно проживавший в Чехии россиянин - ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев умер в возрасте 98 лет в Праге. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в республике Николай Брякин.

"Умер старейший ветеран ВОВ и непосредственный участник боев с нацистами постоянно проживавший в Чехии гражданин России Анатолий Андреев, - отметил дипломат. - Будучи еще совсем юным, Анатолий Алексеевич встал на защиту осажденного нацистами родного Ленинграда. В рядах Красной армии он освобождал от коричневой чумы страны Европы. Война для него закончилась в Чехословакии, куда спустя много лет он возвратился".

В последние годы жизни Андреев посвятил себя работе с молодежью, до которой доносил правду о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. "Посольство особо отмечает значительный вклад ветерана в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом", - подчеркнул Брякин.