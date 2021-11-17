Почти 40% ДТП с велосипедистами в Москве произошли с участием курьеров

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 40% дорожных аварий с велосипедистами в Москве произошли с начала года с участием курьеров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"С начала года в 345 дорожных авариях с участием велосипедистов, 37% ДТП произошли с участием работников курьерской службы", - сказали в пресс-службе, добавив, что в результате таких происшествия погибли пять человек, еще 344 получили ранения.

По данным ГИБДД, самыми аварийными месяцами стали май (53 ДТП) и июль (65 ДТП). Чаще всего ДТП с велосипедистами происходят в центре Москвы, а также на востоке и юго-западе, самые аварийные районы: Пресненский, Марьино и Коньково. "Чаще всего велоаварии происходят по понедельникам и пятницам - по 55 ДТП", - добавили в пресс-службе.

Самыми частыми нарушениями в таких ДТП стали несоблюдение очередности проезда, пересечение велосипедистами дороги по пешеходному переходу, не спешившись, нарушение правил проезда пешеходного перехода и требований сигналов светофора.