Полицию не освободят от ответственности за действия при исполнении

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Резонансный законопроект о полномочиях полиции будет изменен, из него будет исключена норма о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке. Соответствующая поправка в среду одобрена профильным комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, текст законопроекта ко второму чтению есть в распоряжении ТАСС.

Правительственный законопроект был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. В редакции первого чтения статья 30 закона "О полиции" дополнялась частью 1.1, согласно которой полицейский "не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным [законодательством]". Согласно поддержанной комитетом поправке, это положение изъято из законопроекта в редакции второго чтения.

Правительственная инициатива дает полицейским полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Норма о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта, не вошла в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции ко второму чтению.

Правительственный законопроект, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. В редакции первого чтения предлагалось установить, что полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены [законодательством]". Согласно поддержанной комитетом поправке, это положение изъято из законопроекта в редакции второго чтения.

Одновременно закон "О полиции" дополняется статьей 15.1 "Вскрытие транспортного средства", определяющей, в каких случаях сотрудник правопорядка вправе вскрыть авто и проникнуть в него. Сделать это полиция сможет, в частности, для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Если собственник автомобиля в это время отсутствовал, его должны проинформировать о вскрытии в срок не позднее 24 часов, полиция должна обеспечить, чтобы в это время посторонние не проникали в транспортное средство.

Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления. Правоохранители смогут воспользоваться этим полномочием и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.