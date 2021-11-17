В России за сутки от ковида умерли 1 247 человек. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 626, до 9 182 538. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 793 случая, в Самарской области - 1 785, в Республике Крым - 867, в Нижегородской области - 778, в Воронежской области - 747. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, впервые с 9 сентября сократилось до 1 040 618.

Число смертей возросло за сутки на 1 247 против 1 240 днем ранее, до 259 084. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 1 241 летальный исход за сутки - был зарегистрирован 13 ноября.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 84 летальных случая в Санкт-Петербурге, 58 - в Краснодарском крае, 44 - в Ставропольском крае, 40 - в Нижегородской области, по 37 - в Волгоградской области и Пермском крае.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 388, что стало максимумом с начала пандемии.

Всего, по данным штаба, уже выздоровели 7 882 836, или 85,8%, заразившихся

В частности, за сутки выписали 2 573 пациентов в Санкт-Петербурге, 988 - в Якутии, 978 - в Самарской области, 866 - в Республике Крым, 814 - в Брянской области.