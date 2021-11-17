Суд оштрафовал "Муз ТВ" на 1 млн рублей за пропаганду гомосексуализма

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду оштрафовал на 1 млн рублей телеканал "Муз ТВ" за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом города Москвы рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО "МУЗ ТВ Операционная компания". Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 17 ноября 2021 года ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", - сказали в суде.

Ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении телеканала "Муз ТВ" за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Он выявил нарушения в эфире телеканала во время трансляции мероприятия "Премия "Муз ТВ" 2020/2021. Начало света", связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. По данным Роскомнадзора, независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами ведомства. В отношении редакции телеканала и главного редактора Роскомнадзором были составлены административные протоколы по ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")". В России распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время (после 23:00 по местному времени).

Ранее блогер Даня Милохин пришел на церемонию вручения премии "Муз ТВ" в женском наряде. После этого Роскомнадзор начал проверку в отношении телеканала.