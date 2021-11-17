Число впервые выявленных сердечно-сосудистых заболеваний в 2020 году сократилось вчетверо

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Число впервые выявленных в РФ в рамках диспансеризаций болезней системы кровообращения в 2020 году составило 259,5 тыс. случаев, что примерно в четыре раза меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в презентации главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Любови Дроздовой, представленной в среду на 16-м Национальном конгрессе терапевтов.

В 2019 году в России было впервые выявлено 1,079 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний в рамках диспансеризации.

Кроме того, по данным презентации, число впервые выявленных злокачественных образований в рамках диспансеризации в 2020 году сократилось почти в три раза - с 42,7 тыс. в 2019 до 14,7 тыс. в 2020.

"Уменьшилось число впервые выявленных заболеваний в абсолютном значении. И злокачественных новообразований, и болезней системы кровообращения из-за пандемии. Действительно, это уменьшение в разы. Но заболеваний не стало меньше, просто мы эти заболевания перестали видеть, эти пациенты не обращаются в медицинские организации и чаще всего, мы видим <…> случаи уже или запущенного заболевания, или осложнения", - сказала Дроздова.