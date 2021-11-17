Синоптики прогнозируют в Приморье снег и дождь в конце недели

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Непогода ожидается в Приморском крае 21 и 22 ноября. В эти дни прогнозируются обильные осадки, в том числе снег, переходящий в дождь, сообщил руководитель Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай в Instagram в среду.

"На сегодняшний день все математические модели единодушны в том, что в указанный период времени погодные условия в Приморье будут не такими, как, скажем, сегодня, когда на небе ни облачка <…>. В первом варианте осадки в виде снега могут начаться вечером 21 ноября, ночью перейти в дождь и в первой половине дня снова в небольшой снег с прекращением к обеду. При втором варианте небольшой снег может пойти утром 22 ноября, днем перейти в приличный дождь и к вечеру успокоиться. Оба варианта пока равновероятны", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что циклон будет проходить в северном направлении вдоль побережья, поэтому в восточной части Приморского края мокрый снег будет сменяться дождем, а при слабоотрицательной температуре в горных районах - снова переходить в снег. "На западе края могут преобладать осадки в виде дождя и мокрого снега умеренного характера", - добавил Кубай.

По данным Примгидромета, в среду в Приморье под влиянием антициклона сохраняется солнечная со слабым ветром погода, максимальная температура на один-четыре градуса выше, чем накануне. 18 ноября регион окажется в зоне фронтальных разделов, которые из Китая переместятся на Амурскую область: местами пройдут небольшие и умеренные осадки - дождь, дождь со снегом. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.