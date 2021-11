Статуи королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского установят в Альберт-холле

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Статуи королевы Елизаветы II и ее покойного супруга герцога Эдинбургского принца Филипа (1921-2021) установят в Альберт-холле по случаю его 150-летия. Об этом сообщает в среду газета Daily Telegraph со ссылкой на президента концертной площадки Иэна Маккалока.

Статуи, запечатлевшие королеву и принца так, как они выглядели в 1960-х годах, поместят в нишах на фасаде здания. В других нишах будут установлены изваяния королевы Виктории (1819-1901) и ее супруга принца Альберта (1819-1861). "Наряду с выступлениями артистов, художественными программами мы хотим отметить эту дату чем-то значимым, и скульптуры наконец завершат оформление нашего великолепного здания", - заявил Маккалок.

"Этот юбилей предоставляет нам возможность отметить неизменную поддержку со стороны королевской семьи и оставить в качестве наследия высокое качество и мастерство паблик-арта",- добавил он.

Церемония открытия концертного зала состоялась 29 марта 1871 года. Ежегодно в Альберт-холле проходит около 350 мероприятий, включая концерты классической музыки, постановки опер и балетов, церемонии награждений, благотворительные концерты, банкеты. На знаменитой площадке неоднократно выступали популярные рок-группы, в том числе The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin и The Who. Альфред Хичкок снял в Альберт-холле кульминационную сцену остросюжетной ленты "Человек, который слишком много знал" (The Man Who Knew Too Much, 1955).