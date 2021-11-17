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Эксперт: кассацию на решение суда Амстердама о скифском золоте подадут до 26 января

Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ сообщил, что "кассация точно будет подаваться от крымских музеев"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Кассация на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине будет подана крымскими музеями до 26 января, сообщил в среду ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

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"Кассация точно будет подаваться от крымских музеев. Срок подачи до 26 января", - сказал Молохов.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

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