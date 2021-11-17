В Свердловской области число отказов от детей с синдромом Дауна снизилось до нуля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Свердловская область смогла за несколько лет сократить долю отказов семей от детей с синдромом Дауна с 80% до нуля. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"В крупных городах, в частности Москве и Санкт-Петербурге, около 50% семей отказываются от ребенка, рожденного с синдромом Дауна. В Свердловской области показатель семь лет назад составлял 80%, но последние два года - 0%", - сказала она в ходе рабочей поездки в регион.

По ее словам, этого удалось достичь благодаря внедрению эффективных методик по работе с такими семьями, выстраиванию взаимодействия с профильными некоммерческими организациями - все это было закреплено в региональном законодательстве.

Чупшева считает, что такая нормативно-правовая база должна быть реализована "в масштабах всей страны".