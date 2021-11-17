Участники "Абилимпикса" 24 ноября в Москве поделятся своими историями в формате TEDx

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участники чемпионата "Абилимпикс" 24 ноября выступят на конференции в формате TEDx в центре занятости "Моя карьера" в Москве. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В специализированном центре занятости "Моя карьера" пройдет конференция "Можно" в формате TEDx: это независимые мероприятия по лицензии TED, во время которых спикеры делятся вдохновляющими идеями. Люди с ограниченными возможностями здоровья - победители и участники конкурса "Абилимпикс" - расскажут об опыте преодоления трудностей и поиске себя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие будет проходить 24 ноября с 17:00 до 19:00 по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Стать зрителем конференции может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Timepad.

"В центр занятости "Моя карьера" приходят совершенно разные люди со своими историями и жизненными ситуациями. Среди них есть много соискателей с инвалидностью, которые хотят реализовать себя, приносить пользу. Мы всегда рады быть поддержкой и опорой для каждого, кто находит силы двигаться дальше. Такие истории вдохновляют делать все возможное, чтобы помочь любому человеку в городе обрести себя", - добавила директор центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец, чьи слова приводятся в сообщении.