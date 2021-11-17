Социальный кластер для помощи людям в трудных ситуациях запустят на Урале до 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Проект "Социальный кластер" для помощи людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, запустят в Свердловской области до 2025 года. Об этом сообщила в среду ТАСС исполнительный директор некоммерческой организации "Особые люди" Людмила Носкова.

"Таких центров должно быть 13 в городах Свердловской области. Они будут создаваться по нашему типу и подобию. До 2025 года они должны появиться. В Екатеринбурге центр уже функционирует, и более 50 проектов реализуется на нашей площадке. Все проекты связаны с помощью семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях: это семьи с детьми-инвалидами, малоимущие семьи, многодетные семьи, где мамы не могут выйти на работу, а реализуют себя через проекты, которые мы помогаем здесь сделать", - сказала она.

Носкова добавила, что в центре в Екатеринбурге дети с ограниченными возможностями могут проходить реабилитацию. Для людей реализованы разнообразные проекты, среди которых танцы на колясках, адаптированное тхэквондо, театр и другие. В первую очередь центры будут созданы в пяти крупных городах региона: Новоуральске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральске и Серове, где уже выбраны площадки.

Стоимость создания кластера, по словам Носковой, пока сложно оценить, так как каждый центр будет оцениваться по-разному и в зависимости от потребностей каждого города. "Центр в Екатеринбурге построен частично на средства, которые мы собрали на Екатерининской ассамблее (благотворительный аукцион - прим. ТАСС) в 2017 году с помощью [свердловского областного] Союза промышленников и предпринимателей. Мы ищем разные пути [для финансирования центров в городах]: это и помощь министерства, и помощь правительства, и помощь меценатов и спонсоров", - отметила она.