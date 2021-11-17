Мужчины с детьми от суррогатных матерей получат право на маткапитал

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

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"Одобрена инициатива, которая наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал. Материнский капитал также будет выплачиваться, если мужчина вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он отметил, что инициатива разработана во исполнение постановления Конституционного суда России.

В пресс-службе пояснили, что в высшую судебную инстанцию обратился житель Тверской области, признанный отцом двух детей, рожденных суррогатной матерью. В октябре 2019 года мужчина вступил в брак с гражданкой, которая удочерила двух детей своего супруга. При обращении с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал женщина получила отказ в связи с отсутствием у нее права на дополнительные меры государственной поддержки.

"Выяснилось, что существует правовой пробел: так как женщина усыновила своих пасынков, права на материнский капитал у нее не возникло. Не предусмотрено такое право и для мужчины - единственного родителя, чей ребенок рожден суррогатной матерью", - пояснил Груздев. Конституционный суд РФ признал такое положение вещей не соответствующим основному закону.

"Подготовленный проект предусматривает, что в том случае, если мужчина в установленном порядке признан единственным родителем ребенка, рожденного от суррогатной матери, он получит право на материнский капитал. Распространяется право на материнский капитал и на ситуации, когда мужчина растит детей от суррогатной матери вместе с супругой, усыновившей их", - рассказал председатель правления АЮР. По расчетам, сейчас на материнский капитал претендуют 19 мужчин, имеющих детей от суррогатных матерей. Размер материнского капитала в 2021 году составил более 550 тыс. рублей.