Свердловские власти увеличат число тестов на ковид на 68% в связи с ростом заболеваемости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области внесут изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи в регионе. В частности, будет увеличен объем тестирований на COVID-19 на 68% в связи с ростом заболеваемости, а также объем онкопомощи, сообщил в среду на сессии заксобрания региона министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

"Необходимость внесения изменений в территориальную программу вызвана следующими основным причинами - <…> В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией возросла потребность в проведении тестирований на COVID-19", - сказал он.

Как сообщил министр, число тестирований на коронавирусную инфекцию увеличат на 68% до почти 922,4 тыс. исследований, компьютерной томографии - на 38% до почти 297,5 тыс. исследований. Показатели предлагается скорректировать за счет уменьшения финансирования по другим видам исследований - МРТ на 12%, УЗИ сердечно-сосудистой системы на 67%, эндоскопическим исследованиям на 38%, патолого-анатомическим исследованиям на 16%.

Также, по словам Карлова, увеличивается объем медицинской онкопомощи в дневном стационаре на 14 тыс. случаев - до 66 тыс. случаев лечения. Показатели возрастут за счет снижения объемов оказания помощи в дневном стационаре по другим неонкологическим профилям. При этом изменения не скажутся на доступности этой помощи для населения, так как в прошлом году запланированные объемы выполнены не были. Сумма финансирования по направлению онкология увеличивается до 805,4 млн рублей.

"Рост потребности в химиотерапевтическом лечении вызвал рост потребности в молекулярно-генетических исследованиях для того, чтобы правильно подбирать химиотерапию. В связи с этим необходимо увеличить объем исследований и объем финансирования в этом направлении", сказал Карлов, уточнив, что рост составит 57% до почти 13,4 тыс. исследований.

Министр также добавил, что с учетом изменений объем финансового обеспечения территориальной программы возрастет на 722,1 млн рублей и составит 85,4 млрд рублей. Увеличение произойдет в основном за счет средств федерального трансферта, а также суммы взыскания штрафных санкций по межтерриториальным расчетам. Согласие на внесение изменений в программу дали депутаты заксобрания региона.