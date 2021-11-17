Фальков заявил, что в Год науки было проведено рекордное количество научных мероприятий

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Текущий Год науки и технологий в России стал беспрецедентным по числу проводимых мероприятий, а также по их результативности. Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе церемонии открытия всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего - наука молодых".

"2021 год решением президента страны Владимира Путина объявлен Годом науки и технологий. У нас традиционно проходит большое количество мероприятий, но этот год стал беспрецедентным. Такой плотности интересных, очень значимых и, на мой взгляд, результативных мероприятий в прежние годы ни разу не было", - отметил Фальков.

По его словам, на фоне очень интересной повестки особняком стоят проводимые мероприятия - форум и конференция "Наука будущего". По мнению министра, приоритетами Года науки и технологий являются привлечение внимания молодежи, вовлечение ее в исследовательскую деятельность. Особенность форума, как отметил Фальков, заключается в том, что в нем участвуют ведущие мировые ученые - руководители исследований по программе мегагрантов.

"Что важно для молодых ученых, во время этого форума, и это его особенность, выдающиеся ученые могут рассказать о фронтирных исследованиях в самых передовых областях, чем они занимаются", - добавил министр.

IV Международная конференция "Наука будущего" и VI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых" проходят с 17 по 20 ноября на базе трех вузов: Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова и Балтийского федерального университета им. И. Канта. Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 100 известных во всем мире ученых, а также студенты и аспиранты вузов. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.