В Индии состоялась свадьба Фридриха Энгельса. Гостями на ней были Маркс и Ленин

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. В штате Керала на юге Индии прошла свадьба, жениха на которой звали Фридрих Энгельс. На бракосочетании присутствовали родной брат жениха по имени Ленин, а среди гостей оказались Маркс и Хо Ши Мин - друзья жениха, сыновья местного активиста компартии.

Как сообщает в среду газета Mathrubhumi, все обладатели необычных имен - жители Кералы, где многие десятилетия у власти находилась Коммунистическая партия Индии.

Невесту зовут Мамата Банерджи, она - полная тезка известной в Индии политической деятельницы, главного министра штата Западная Бенгалия. Однако политик Мамата Банерджи никакого отношения к коммунистам не имеет. Напротив, ее приход к власти в Западной Бенгалии в 2011 году положил конец 34-летнему управлению этим регионом Коммунистической партии Индии (марксистской).

На их свадьбе в качестве почетного гостя мог бы присутствовать и другой известный в стране политик, глава правительства южноиндийского штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин. Этим именем он обязан своему отцу, политическому деятелю Мутхувелу Карунанидхи (1924-2018). Своего сына, который родился 1 марта 1953 года (накануне смерти Иосифа Сталина), он назвал семейным именем, добавив к нему - Сталин.

В 1950-1960-е годы в Индии русские и советские имена были очень популярны. Здесь и сегодня живут многочисленные Терешковы и Валентины, Гагарины и Пушкины. Известен даже человек по имени Юэсэсэр-Натараджан, что можно перевести как "СССР - бог танца", так как его отец был большим поклонником русского классического балета.