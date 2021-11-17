Поставки вакцины "Спутник Лайт" возобновились в Пермском крае

ПЕРМЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 54 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поставлено в Пермский край после перерыва, сообщается в среду на странице регионального Минздрава в Instagram .

"В Прикамье доставлено 42 000 комплектов "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") и 54 200 доз вакцины "Спутник Лайт", предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время партии будут распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения", - говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщали о дефиците данной вакцины. Также был введен запрет на первичную вакцинацию препаратом "Спутник Лайт".

Всего с начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,056 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 722,1 тыс. человек. В регионе от коронавируса можно вакцинироваться в 61 медицинской организации.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 131 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 110,5 тыс. человек, умерли 6,4 тыс. пациентов.