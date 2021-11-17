Реконструкцию водовода по нацпроекту завершили в Хасанском районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Реконструкция водоводов в селах Зарубино и Славянка Хасанского района Приморья завершена. Работы проводились в рамках региональной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья.

"Реконструкция систем водоснабжения началась в прошлом году. Уложено 25 км полипропиленовых труб. Также установлены новое оборудование насосных станций, резервуары чистой воды, смонтированы колодцы и дрены. Весь этот комплекс работ позволит подавать чистую воду в Зарубино и Славянку", - пояснила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко, слова которой приводит пресс-служба.

Она уточнила, что водопроводные сети в этих селах давно обветшали и требовали реконструкции, поскольку текущие ремонты не спасали ситуацию. Поэтому местные власти включили объекты в национальный проект.

"Реализуемые мероприятия по модернизации систем водоснабжения уже улучшили качество жизни приморцев в десятках населенных пунктах. При реализации программы акцент делается на небольших, отдаленных населенных пунктах, где долгое время не проводился серьезный ремонт систем водоснабжения, где вообще не было очистных сооружений. И за несколько лет существования как краевого, так и федерального проекта удалось качественно изменить ситуацию в этой сфере для тысяч приморцев", - добавила Пархоменко, слова которой приводит пресс-служба.