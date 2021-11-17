Марьяну Лысенко избрали председателем Совета по общественному телевидению России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко избрана председателем Совета по общественному телевидению России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вещателя.

"Состоялось заседание Совета по общественному телевидению России, на котором прошли выборы председателя, а также обновились состав и руководство наблюдательного совета телеканала. Совет по общественному телевидению избрал председателем Марьяну Лысенко, главного врача городской клинической больницы №52 города Москвы, Героя труда РФ, дочь создателя и первого генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко. Ранее совет возглавлял Виталий Игнатенко", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Совет по общественному телевидению также назначил председателем наблюдательного совета ОТР генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова.

Марьяна Лысенко была включена в состав Совета по общественному телевидению указом президента РФ Владимира Путина 12 ноября 2021 года. В тот же день еще одним новым членом совета стал председатель совета директоров страховой компании "ВСК - Линия жизни" Валентин Соболев.

Согласно уставу ОТР, совет является органом общественного контроля за деятельностью телеканала. Его состав формирует президент РФ Владимир Путин. В состав входят 24 человека, среди них - Юрий Симонов (Вяземский), Леонид Рошаль, Юрий Стоянов, Тереза Дурова, Владимир Малышев и другие деятели науки и культуры.