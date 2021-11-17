Глава АСИ назвала показатели Свердловской области по качеству жизни лучше среднероссийских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Свердловская область имеет показатели "лучше среднероссийских" по большинству направлений, которые касаются качества жизни населения. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"По большинству направлений, касающихся качества жизни населения, Свердловская область имеет показатели лучше среднероссийских. Например, сегодня смотрели ее позиции по приверженности жителей региону: с точки зрения перспектив развития населенного пункта, удовлетворенности людей свой жизнью на данной территории, видения будущего своих детей в субъекте. По этому показателю Свердловская область входит в топ-20 лидеров по стране", - сказала она во время рабочей поездки в регион.

В то же время глава АСИ обратила внимание на необходимость усиления работы по вопросам инклюзии и равенства, "потому что не совсем удовлетворены жители созданными условиями для людей с инвалидностью: транспортной доступностью, возможностями профессиональной самореализации, трудоустройства". Чупшева убеждена, что в этом направлении есть потенциал для развития.