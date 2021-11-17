Минпросвещения разрабатывает образовательный минимум для подготовки педагогов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения России занимается разработкой обязательного образовательного минимума для выпускников педагогических вузов, чтобы обеспечить равное качество подготовки будущих учителей. Об этом в среду сообщила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова.

"Сегодня ведется разработка так называемого ядра педагогического образования. Это тот самый обязательный минимум содержаний и результатов подготовки педагогов, который должен обеспечить равное качество подготовки выпускников <…> Мы, конечно, далеки от мысли ввести абсолютно одинаковую программу во всех вузах страны, но тем не менее установить разумные требования по соотношению практической, предметной и методической подготовки мы считаем необходимым", - сказала она на пленарном заседании международной научно-практической конференции "От научных исследований к образовательной политике".

Минпросвещения также разрабатывает 24 программы по всем школьным предметам, чтобы будущие педагоги приходили в школы подготовленными к работе с федеральным государственным образовательным стандартом. При этом уровень подготовленности студентов будет проверяться на первых и выпускных курсах.

"Мы уже внедряем элементы независимой оценки качества подготовки будущих педагогов как на уровне оценки знаний первокурсников и второкурсников, так и определяя уровень сформированности компетенций у студентов выпускных курсов, уже имеющих право вести педагогическую деятельность", - заключила она.