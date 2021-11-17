Песков назвал техническим решением продление правил профилактики ковида до 2024 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в РФ до 2024 года является техническим решением. Такие нормы всегда можно отменить при окончании пандемии, заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Объективно, [это нужно,] чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение", - сказал представитель Кремля, комментируя продление таких мер.

По словам Пескова, конца и края пандемии пока не видно.