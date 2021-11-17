В России более 90% детей со спинальной мышечной атрофией обеспечили лечением

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 92-94% детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА), обеспечены сегодня лечением в России. Об этом в среду сообщила директор благотворительного фонда помощи больным СМА и другими нервно-мышечными заболеваниями "Семьи СМА", член экспертного совета "Круг добра" Ольга Германенко на пресс-конференции "Новое в диагностике спинальной мышечной атрофии".

"Появление фонда "Круг добра" в начале этого года кардинально изменило возможности пациентов получить доступ к лекарственной терапии для детей. Как отмечал глава фонда, это было чуть меньше месяца назад, 1 038 детей уже обеспечивалось за счет фонда. Соответственно, если мы сопоставим эти данные с теми цифрами, которыми располагает наша медицинская организация, то можем на сегодняшний день констатировать 92-94% покрытия [лечением] пациентов детского возраста", - сказала она.

По ее словам, сегодня механизм, который позволяет быстро обеспечивать детей лечением, является критически важным.

Ранее глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко заявил, что за все время работы организации лекарства получили уже более 1,6 тыс. детей.