Карбоновый полигон "Росянка" открыли в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Карбоновый полигон "Росянка" Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта открыли в среду на Виттгирренском торфянике в Калининградской области, где проходят Всероссийская конференция и форум "Наука будущего - наука молодых".

"Мы создаем научный проект, который внесет свой в клад в реализацию управляемого и желаемого будущего для нашего региона, контроля карбонового следа и встраивания в сеть карбоновых полигонов Российской Федерации. <...> Это будет проект, который подтянет к себе значительное число молодых исследователей и станет хорошей точкой взаимодействия с нашими партнерами в близлежащих странах Евросоюза", - сказал на церемонии ректор БФУ Александр Федоров.

Открывшийся полигон включает две площадки - на торфянике Виттгирренском и морскую - на Гданьской впадине Балтийского моря, где фиксируется метановая аномалия. Это единственный полигон из перечня Минобрнауки, расположенный в Центральной Европе, в южной части Балтийского региона. БФУ им. Канта реализует проект партнерстве с Атлантическим отделением института океанологии РАН имени П. П. Ширшова и природным парком Виштынецкий при поддержке Российской академии наук и властей Калининградской области.

Специалисты отмечают важность "Росянки" с учетом выдвижения Евросоюзом жестких требований по сокращению выбросов парниковых газов с различными инструментами регулирования, включающими квотирование и генерирование стоимости выбросов, формирование системы международных расчетов за увеличение или уменьшение выбросов. Полигон, с учетом работы двух площадок, позволит собирать данные для разработки уточненной методики оценки углеродного баланса природными экосистемами.

Новое трансграничное регулирование, система торговли углеродными квотами, углеродное налогообложение для развития Калининградской области, которая плотно вовлечена в международную торговлю "участие в этой системе является крайне важным", отметил на церемонии губернатор области Антон Алиханов. "Мы очень рады, что Балтийский федеральный университет вместе с Атлантическим отделением института океанологии РАН имени Ширшова будет готовить практические технологии по расчету снижения углеродного следа, снижения карбонового следа в нашем регионе. Для наших крупных предприятий-экспортеров, да и не только крупных, но и малых, средних компаний это крайне важно, потому что для нас важно сохранять рынки сбыта и развивать наши возможности по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест в нашем регионе", - сказал он, добавив, что область совместно с БФУ уже рассматривает вопрос коммерциализации таких разработок. В области, по его словам, в 2022 году будет выделено 100 млн рублей на создание венчурного фонда для поддержки, в том числе коммерчески ориентированных научных разработок университетских ученых. "Мы очень надеемся, что и этот проект [полигон "Росянка"] тоже сможет получить такую поддержку", - сказал Алиханов.