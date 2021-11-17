Участковые полиции с начала года установили более 220 тыс. преступников в России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участковые уполномоченные полиции с начала года установили более 220 тыс. преступников, почти каждое второе заявление в полицию передается им на рассмотрение. Об этом в среду сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе видеопоздравления с Днем участковых уполномоченных полиции.

"Практически каждое второе заявление, поступающее в полицию, передается на рассмотрение участковым уполномоченным. Только в текущем году ими установлено свыше 220 тыс. лиц, совершивших преступления", - процитировали его в пресс-центре ведомства.

Глава МВД отметил, что основу этой службы всегда составляли преданные своему делу люди. "Ежедневно они находятся в непосредственном контакте с населением. К ним обращаются за помощью и защитой. Вопросы порой непредсказуемы. Чтобы разобраться, нужно быть внимательным, уметь вникнуть в любую ситуацию. Только так можно обеспечить контроль над оперативной обстановкой на вверенной территории", - отметил Колокольцев.

В МВД России в среду также прошла торжественная церемония награждения лауреатов XI Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый". Титула "Народный участковый" 2021 года удостоен старший участковый уполномоченный полиции УМВД России города Грозный старший лейтенант полиции Адам Дутаев. Ему вручили символ конкурса - переходящую статуэтку, нагрудный знак победителя и почетную грамоту, а также автомобиль "УАЗ-Патриот", предоставленный Ульяновским автомобильным заводом. Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Алтайскому району Хакасии майор полиции Валерий Паппенгейм. Третьим стал старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по города Старому Осколу Белгородской области подполковник полиции Александр Карапузов. Они награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Днем участковых уполномоченных полиции ежегодно отмечается в России 17 ноября.