Мишустин заявил о готовности регионов к новому отопительному сезону

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании правительства.

"В целом, по данным министерств, к новому сезону регионы готовы. Это касается и состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам", - сказал Мишустин.

При этом глава кабмина отметил, что "очень сложная ситуация" в сфере ЖКХ сохраняется в Еврейской автономной области. "Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит почти 900 млн рублей", - продолжил Мишустин.