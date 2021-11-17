Глава Якутии Айсен Николаев объявил о начале конкурса на подготовку мастер-плана Якутска

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил о начале всероссийского открытого конкурса по созданию мастер-плана Якутска. Конкурс организован совместно с ДОМ.РФ.

"Мастер-план Якутска станет флагманским проектом для реализации тех масштабных мероприятий, которые предусмотрены указом о развитии Якутска до 2032 года. Очень рад дать старт всероссийскому конкурсу", - сказал Николаев на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 17 ноября.

Он поблагодарил институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, с которым подписали соглашение о софинансировании конкурса совместно с целевым фондом будущих поколений Якутии. Общая стоимость проекта составляет 28 млн рублей. Мастер-план должен содержать не только описание объектов, но и их визуализацию и детализацию, включая источники финансирования, а также социальный эффект. Любой житель Якутии сможет с ним ознакомиться, это отличает мастер-план от существующих генпланов городов и обеспечит его публичность и прозрачность, отметил он.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе жюри проверит заявки на соответствие квалификационным требованиям конкурсной документации. Из попавших в шорт-лист конкурса работ определят победителя. Его объявят в мае 2022 года. "Много стало в последние годы конкурсов на архитектурные проекты, на локальные пространства. Но еще крайне не хватает конкурсов на стратегические проекты, на мастер-планы. Мастер-план от генплана отличается тем, что практически это одновременно и концепция генерального плана города, и стратегия социально-экономического развития. То есть симбиоз градостроительного и экономического видения будущего", - сказал заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Как отметил мэр Якутска Евгений Григорьев, средний возраст жителя составляет около 30 лет. "Существующая нагрузка на социальную инфраструктуру может только увеличиваться, то есть мы один из немногих субъектов по стране, а по Дальнему Востоку - единственный, который имеет естественный прирост населения. Безусловно, большой вклад в этот прирост дает Якутск", - сказал Григорьев. Он добавил, что дальнейшее развитие Якутска возможно "только при реализации человеческого капитала".

О конкурсе

В состав жюри вошли 26 человек. В их числе - министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов, мэр Якутска Евгений Григорьев, главный архитектор республики Ирина Алексеева, министр строительства республики Павел Кылатчанов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов, директор инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета Терентий Корнилов, вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Татьяна Караваева. Председатель жюри конкурса - глава региона Айсен Николаев.