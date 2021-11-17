В Генпрокуратуре состоялось гашение почтовой марки к 300-летию прокуратуры России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Гашение почтовой марки, посвященной 300-летию прокуратуры, состоялось в среду в Генеральной прокуратуре РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в Генеральной прокуратуре состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 300-летию со дня образования органов прокуратуры России. В ней приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов", - сказали в Генпрокуратуре.

На почтовой марке изображен портрет графа Павла Ивановича Ягужинского (неизвестный русский художник, 2-я половина XVIII века, музей-усадьба "Кусково"), которого 18 января 1722 года император Петр I назначил первым генерал-прокурором Сената. Представляя сенаторам генерал-прокурора, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". На полях почтового блока изображена эмблема органов прокуратуры, портрет Петра I, инструкция о должности генерал-прокурора Сената.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал торжественную церемонию гашения почтовой марки уникальным событием. "Я уверен, что новая марка станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов России и других стран", - сказал Краснов, слова которого привели в пресс-службе. Чернышенко в свою очередь отметил, что гашение почтовой марки в честь 300-летия ведомства в очередной раз символизирует его высокое значение в государственной системе.

Почтовые марки, посвященные юбилею органов прокуратуры России, уже поступили в обращение, и у граждан появилась возможность использовать их для отправки корреспонденции по России и всему миру. Марка будет выпущена тиражом 25 тысяч экземпляров и номиналом 100 рублей.