Новый центр профессиональной подготовки откроется в Смоленске в 2022 году

СМОЛЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки откроется на базе областного учебного центра в Смоленске в 2022 году. На создание центра из средств федерального бюджета было выделено более 20 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Одной из его важнейших стратегических задач станет заблаговременный прогноз актуальных потребностей рынка труда и построение индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся. Сотрудники центра будут мониторить актуальную ситуацию на региональном рынке труда, прогнозировать востребованность кадров, формировать перечень компетенций опережающей подготовки", - пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что участие Смоленской области в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета для создания данного центра инициировал в 2019 году губернатор Алексей Островский.

В новый центр смогут обратиться школьники для участия в профориентационных мероприятиях, получить информацию о приоритетных и востребованных в регионе профессиях, принять участие в профессиональных пробах и пройти обучение первой профессии. Кроме того, центр будет открыт и для студентов, которые получат возможность освоить модули по дополняющим получаемое образование компетенциям, необходимым для полноценного выхода на рынок труда. Работодатели будут обращаться в центр за специалистами в рамках "точечного" запроса, ориентированного на специфику конкретного производства. "В центре также можно будет пройти переподготовку или повышение квалификации, в том числе преподавателям и мастерам производственного обучения", - добавили в пресс-службе.