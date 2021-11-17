Роспотребнадзор выявил 13 случаев гриппа А в Пермском крае

ПЕРМЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Санитарные врачи Пермского края выявили 13 случаев заражения гриппом А (H3N2), в том числе годовалого ребенка, у которого болезнь протекала в средней степени тяжести. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев в среду на X междисциплинарном медицинском конгрессе ПФО в Перми.

"Грипп у нас есть. Грипп H3N2, можно сказать "гонконгский" грипп. 13 случаев на сегодня зарегистрировано. Учитывая, что в прошлом году он не циркулировал", - сказал Костарев.

В качестве примера привели случай заболевания годовалого ребенка, который заразился в конце октября. "Этот случай показателен с точки зрения циркуляции. Ребенку один год, он неорганизован, в семье никто не болеет. Значит циркуляция гриппа есть", - сказал Костарев.

Всего в Пермский край поставили около 459 тыс. доз вакцины от этого типа гриппа, еще около 218 тыс. должно прийти в ближайшее время, добавил Костарев.

X Междисциплинарный медицинский конгресс ПФО проходит в Перми в рамках 27-й межрегиональной специализированной выставки медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов и фармацевтических препаратов "Медицина-2021" при официальной поддержке Министерства здравоохранения Пермского края. В нем принимают участие около 30 медицинских организаций и производителей медицинских изделий.