Опрос: большинство россиян не используют электросамокаты для поездок по городу

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не используют электросамокаты для поездок по городу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте центра в среду.

"Лишь незначительную популярность имеют в нашей стране такие транспортные средства, как каршеринг (5%), собственный или арендованный электросамокат или сигвэй, а также арендованный велосипед (1-2%)", - говорится в сообщении.

Используют арендованный или собственный самокат только по 1% опрошенных, причем делают они это редко - только несколько раз в месяц или эпизодически. Вместе с тем респонденты за последний год стали брать электросамокаты в аренду на 52% чаще. Кроме того, почти четверть (23%) опрошенных стали чаще пользоваться личным электросамокатом.

Основными видами транспорта для россиян традиционно остаются личный автомобиль (45%), наземный городской транспорт (23%) и маршрутное такси (10%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 ноября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.