Дума приняла в I чтении законопроект об особом правовом режиме для иностранных студентов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особый правовой режим для иностранцев и лиц без гражданства, которые обучаются в России по программам высшего образования в государственных вузах.

Документ был внесен правительством РФ в июне. По действующим нормам иностранные граждане, которые приехали на учебу в Россию, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях и в пределах установленной квоты, разрешение необходимо продлевать ежегодно. Законопроект позволяет данной категории лиц получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). Такое разрешение будет выдаваться на срок обучения и последующие 180 дней при наличии подтверждения о зачислении в вуз для обучения по программе.

Срок пребывания в РФ может быть продлен и в случае перевода в другой вуз. Законопроект позволяет образовательной организации обратиться в территориальный орган МВД с ходатайством о продлении срока для иностранного студента, но не позднее чем за 20 дней до окончания текущего срока.

Одна из новелл законопроекта предусматривает, что иностранцы с РВПО освобождаются от обязательства подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, а также ежегодно подавать уведомление о проживании. "Кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрен перечень оснований для отказа в выдаче РВПО или для его аннулирования. Одной из причин может стать несвоевременное предоставление новым вузом документов в МВД о студенте при его переводе из предыдущего учебного заведения. Также правительство предлагает разрешить иностранным студентам не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из РФ в период обучения.