Рособрнадзор откажется от ОС Windows при проведении ЕГЭ до конца 2024 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен до конца 2024 года перевести сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) на отечественные операционные системы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время вопрос переработки системы, обеспечивающей в том числе проведение ЕГЭ, находится в стадии согласования с Минцифры России. Планируемый срок перевода всей системы на отечественное программное обеспечение - до конца 2024 года, но все зависит от того, когда такие работы будут профинансированы <…> В 2022 году будет использоваться штатная технология, написанная отечественными разработчиками, пока функционирующая на операционной системе (ОС) Windows, но, как указано ранее, с перспективой перехода на отечественные операционные системы", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что планируется постепенный переход на использование отечественных ОС, "предполагаются масштабные апробационные мероприятия с участием школ". Вместе с тем само программное обеспечение, которое используется на экзаменах, написано отечественными разработчиками, добавили в пресс-службе.