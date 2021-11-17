Скоростные катамараны начнут курсировать между Петербургом и Кронштадтом в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Судоходная компания ООО "Нева Тревел", являющаяся партнером автономной некоммерческой организации "Остров фортов" в Кронштадте, подписала договор лизинга на строительство инновационных пассажирских судов с АО "ГТЛК" в рамках "Транспортной недели" в Москве 17 ноября. Катамараны начнут курсировать между Санкт-Петербургом и "Островом фортов" в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО.

"17 ноября 2021 года в рамках проходящей в Москве "Транспортной недели 2021" партнер проекта "Остров фортов" - судоходная компания ООО "Нева Тревел" - подписала договор лизинга с АО "ГТЛК" на строительство серии инновационных для России скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 Котлин. Первые суда выйдут в навигацию 2023 года. Суда адаптированы для работы в Санкт-Петербурге и спроектированы с учетом низких пролетов мостов, требований к минимальному волнообразованию в условиях интенсивного речного судоходства и возможности выхода в Финский залив", - сказали в пресс-службе.

Серию судов построят на судостроительной верфи АО "СНСЗ" в Петербурге. В 2023 году начнут курсировать первые два катамарана, еще по два введут в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Серийно суда подобного типа в новейшей истории России еще не строились. Катамараны смогут перевозить более 150 человек на высокой скорости. Они будут комфортны для маломобильных жителей, катамараны оборудуют смотровыми площадками и панорамным остеклением.

Ранее ТАСС сообщал, что регулярное морское сообщение между Петербургом и Кронштадтом запустили летом 2021 года, за сезон суда перевезли более 23 тыс. человек. В пресс-службе отметили, что к 2025 году ожидается увеличение числа пассажиров до 200 тыс. "Морское сообщение с Кронштадтом востребовано, перспективно и имеет большое значение для реализации туристского потенциала города", - цитирует пресс-служба руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу. В будущем катамараны проекта смогут обеспечить сообщение не только с Кронштадтом, но и с другими объектами Невской губы - Петергофом, Ломоносовым, Стрельной и другими.

13 мая 2019 года зарегистрировали автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Музейно-исторический парк "Остров фортов" - это центральное общественное пространство кластера. Учредителями кластера выступили Минобороны России и Санкт-Петербург. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух современных отелей, марины для яхт и катеров на 509 мест, двух жилых кварталов с прилегающей социальной инфраструктурой: двух детских садов, лицея, а также поликлиники и многофункционального спортивного центра.