Кембриджский словарь назвал "настойчивость" словом года из-за успеха миссии NASA на Марсе

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Кембриджский словарь английского языка назвал "настойчивость" (perseverance) словом 2021 года в честь одноименного марсохода, который в рамках миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) был доставлен в кратер Езеро на Марсе для поиска жизни на Красной планете.

"Определение слова perseverance активно искали в Кембриджском словаре на протяжении 2021 года - более 243 тыс. раз по состоянию на данный момент. Пик поисковых запросов пришелся на неделю с 18 по 24 февраля после того, как [марсоход] Perseverance приземлился на Марсе", - говорится в обнародованном в среду заявлении Кембриджского словаря. В 2020 году словом года было названо слово "карантин".

Марсоход Perseverance 19 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V ("Атлас-5") с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет следующий аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

Ранее Оксфордский словарь английского языка назвал понятие "вакс" (vax), сокращенную версию от глагола, существительного и прилагательного, связанного с вакцинированием, главным словом 2021 года. Среди примеров употребления этого слова называются такие выражения, как vax sites ("места для вакцинирования") или fully vaxxed ("полностью привитый").