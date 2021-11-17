Ученики Президентского лицея "Сириус" построят прототип морского такси для Сочи

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Прототип морского катамарана, который будет курсировать в Сочи, создадут ученики специализированного центра компетенций "Сириус. Технологии композитов". Об этом в среду сообщила пресс-служба компании UMATEX (дивизион "Перспективные материалы и технологии" госкорпорации "Росатом").

"Ребята создадут прототип морского катамарана с применением технологии композитов. На основе прототипа предполагается создание морского такси, которое свяжет "Сириус" и Сочи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Это один из первых проектов, над которым будут работать будущие ученики центра "Сириус. Технологии композитов", создаваемого Росатомом на базе президентского лицея.

В среду "Сириус", UMATEX Росатом и "КНИТУ- КАИ" (Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева) заключили соглашение о сотрудничестве и развитии образовательных решений для центра "Сириус. Технологии композитов". Там будут обучаться 7-11 классы лицея "Сириус" и профильные классы школ Краснодарского края, студенты IT-колледжа и университета "Сириус", участники программ Образовательного центра "Сириус" из всех регионов России.

Как отмечается в сообщении, центр познакомит детей с технологиями композитных материалов через образовательные модули: "Производство и технологии", "Компьютерная графика, черчение", "3D-моделирование, прототипирование и макетирование", "Робототехника и автоматизированные системы", "Технологии обработки композитных материалов", "Управление проектами и технопредпринимательство", а также просветительские лекции, экскурсии и мастер-классы.