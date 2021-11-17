В Крым поступило 18 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт", запасы которой ранее закончились в Крыму, поступила на полуостров. На аптечные склады республики доставили 18 тыс. доз препарата, сообщается в среду в Telegram-канале регионального Минздрава.

Запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Крыму в начале ноября, новая поставка ожидалась в течение месяца.

"На склад ГУП РК "Крым-Фармация" сегодня поступило 18 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". В настоящее время незамедлительно организована работа по распределению препарата", - приводятся в сообщении слова врио министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского.

Отмечается, что Крым получил также крупную партию препарата "Спутник V" - 80 тыс. доз. "Таким образом, на полуострове на данный момент имеются все четыре вида отечественных вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт". При этом каждый из препаратов рекомендован определенной категории граждан", - сказал Скорупский.

План по количеству вакцинированных граждан в Крыму выполнен на 63%, что больше среднероссийского уровня, сообщил ранее в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек. Власти Крыма рассчитывают при сохранении текущих темпов вакцинации от коронавируса достигнуть плановых показателей иммунизации к Новому году.