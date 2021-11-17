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РКН заблокировал сайт кинофестиваля с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений

Как уточнили в Роскомнадзоре, в сайт фестиваля содержит информацию, направленную на формирование положительного образа нетрадиционных сексуальных отношений

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала сайт кинофестиваля "Бок о бок" на основании решения Росмолодежи о признании опубликованной там информации запрещенной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Интернет-ресурс <...> заблокирован Роскомнадзором на основании решения Росмолодежи о признании запрещенной информации, распространяемой в сети Интернет", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в Роскомнадзоре, в соответствием с решением Росмолодежи сайт фестиваля содержит информацию, направленную на формирование положительного образа нетрадиционных сексуальных отношений.

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