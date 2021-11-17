Голикова заявила, что программу по генетическим исследованиям продлят до 2030 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий будет продлена до 2030 года. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 2020 году утвержден план реализации программы (развития генетических технологий - прим. ТАСС) на трехлетний период и комплексный план научных исследований, который реализуется в рамках программ. Общий бюджет программы, пока до 2027 года, не продленный еще пока до 2030 года, но мы это сделаем, составляет 127 млрд рублей, из которых 111,5 млрд рублей - это федеральный бюджет", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Она отметила, что в реализации программы уже сейчас участвуют более 100 научных организаций и вузов.

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий до 2027 года была утверждена постановлением правительства РФ в 2019 году. Она направлена на комплексное решение задач по ускоренному развитию генетических технологий, в том числе в сфере генетического редактирования. Также в числе ее целей - создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.