Учеников трех школ в одном из городов Югры перевели на дистант из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа принял решение о переводе на дистанционное обучение сразу трех школ из-за роста заболеваемости COVID-19. В муниципалитете впервые количество заболевших за сутки достигло 30 человек, сообщается в среду на сайте администрации Урая.

Ранее ТАСС в департаменте образования и молодежной политики Югры сообщали, что в регионе число учеников на удаленке за неделю выросло вдвое. По данным ведомства, на дистант были переведены 93 класса в 56 школах - 2 134 учащихся. Также 2 933 школьника обучаются дистанционно по заявлениям родителей. В свою очередь на сайте управления Роспотребнадзора по Югре отмечается, что также полностью на дистант переведена школа в Октябрьском районе ХМАО.

"17 ноября в Урае муниципальный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял решение о переводе трех школ - №4, №6 и №12 - на дистанционный режим работы. Обучение с применением дистанционных технологий в данных школах вводится, чтобы остановить дальнейшее распространение заболевания среди детей и педагогов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ситуация по распространению СOVID-19 в муниципалитете остается крайне напряженной - впервые количество заболевших за сутки в Урае, по данным на 17 ноября, достигло 30 человек. "Показатель по заболеваемости в два раза превышает общеокружной. За весь период от инфекции в Урае умерло 89 человек, за последнюю неделю - восемь. Идет рост зарегистрированных случаев среди детей. Появились завозные случаи заражения урайцев, пребывающих из зарубежных поездок", - приводятся в сообщении слова главного государственного санитарного врача территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Югре в городе Урай и Кондинском районе Светланы Пилявской.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было выявлено 136 заразившихся, ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 17 ноября, в Югре 86,5 тыс. человек заболели, 79,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 553 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.