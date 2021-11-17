Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Флагманы образования. Студенты"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова сообщили о старте приема заявок от студентов на участие во всероссийском профессиональном конкурсе "Флагманы образования. Студенты", который поможет будущим педагогам раскрыть свой потенциал. Об этом в среду говорится на сайте правительства.

"17 ноября 2021 года открылся прием заявок от студентов на участие во всероссийском профессиональном конкурсе "Флагманы образования. Студенты" <…> Конкурс проводится для молодых людей, которые планируют связать свою жизнь с педагогикой в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении. Организаторы конкурса - АНО "Россия - страна возможностей" при поддержке Минобрнауки.

Голикова, которая является председателем оргкомитета конкурса, подчеркнула важность того, чтобы в профессию приходили молодые специалисты, разделяющие интересы учеников и заинтересованные в развитии на благо страны. По ее словам, конкурс поможет студентам проявить себя и раскрыть свой потенциал.

Чернышенко отметил, что в прошлом году в данном конкурсе приняло участие более 12 тыс. студентов из 407 вузов страны.

"Уже на этапе освоения этой специальности нужно стимулировать и вдохновлять студентов - будущих педагогов - создавать интересные программы и содержательные уроки. Именно они будут менять подходы к подготовке будущих кадров для цифровой экономики <…> В этом году рассчитываем, что участников будет не меньше", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства.

О конкурсе

Для участия в конкурсе необходимо с 17 ноября 2021 года по 15 января 2022 года заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте studtrek.ru. "Принять участие могут совершеннолетние студенты бакалавриата и специалитета (не младше второго курса) или магистратуры и аспиранты очной, очно-заочной и заочной форм обучения, а также впервые - учащиеся ссузов по педагогическим специальностям", - сообщается на сайте кабмина.

Призеры получат конкретные предложения по работе, возможность пройти образовательные программы и стажировки, в том числе во всероссийских детских центрах "Смена" и "Артек", а также призы от партнеров конкурса.

Конкурс состоит из четырех этапов. После окончания приема заявок в январе 2022 года участникам предстоит пройти онлайн-тестирование. Оно будет включать в себя предметный или метапредметный тест, оценку функциональной грамотности, а также задание по общим знаниям.

Полуфиналы конкурса будут проведены с февраля по апрель в восьми округах России в формате кейс-турниров, проектного спринта и деловой игры. Финал запланирован на май 2022 года. Прошедшим отбор 175 студентам нужно будет разработать и провести обучающее и воспитательное мероприятие.