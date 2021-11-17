Образовательный центр по модели "Сириуса" откроют в Дагестане в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Региональный центр для талантливых детей и молодежи "Альтаир" откроется в Дагестане в 2022 году, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"В сентябре 2022 года запланировано открытие нового регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Альтаир" по модели образовательного центра "Сириус", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе министерства, по поручению главы Дагестана Сергея Меликова в следующем году в центре "Альтаир" начнется строительство учебного корпуса на 320 мест и двух корпусов общежитий на 240 мест.

"Центр будет оснащен новейшим учебно-лабораторным оборудованием в рамках национального проекта "Образование". Центр будет одним из лучших в стране",- добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина образовательные центры по модели "Сириуса" должны быть открыты во всех субъектах страны, для раннего выявления, развития и дальнейшей поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, а также добившихся успеха в техническом творчестве, проектной деятельности.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.