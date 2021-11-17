Путин считает помехой излишнюю бюрократию при выводе новых лекарств на рынок

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями, но излишняя бюрократия в этой сфере является помехой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию генетических технологий

"Мы уже говорили много раз и с [профильным вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], и с министром здравоохранения [Михаилом Мурашко]. Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает", - подчеркнул глава государства.

Так он прокомментировал доклад о разработке нового препарата от некоторых онкозаболеваний. "[Бюрократия] мешает нам не только в гонке на мировых рынках - мешает просто доводить до людей нужные препараты", - констатировал президент.

Путин обратился к министру здравоохранения РФ, отметив, что тот обещал "уделить этому внимание и все сделать для того, чтобы максимально разбюрократить принятие соответствующих решений". Мурашко пояснил, что по отдельным препаратам Минздрав организует индивидуальное сопровождение и "оказывает просто беспрецедентное содействие в консультациях и так далее", но помимо этого было принято и несколько общих прорывных решений.

"Вы сказали о беспрецедентном сопровождении этих препаратов, о которых вы упомянули. Вот создайте, пожалуйста, прецедент наоборот. И на основе этого прецедента продолжите, пожалуйста, совершенствование системы регистрации препаратов, не только полученных с помощью генетических исследований, но в целом препаратов, которые крайне нужны людям", - подчеркнул президент, попросив министра обратить на это особое внимание.